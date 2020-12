Pedone investito a Sant'Antonino: 62enne in gravi condizioni all'ospedale

E' di un uomo di 62 anni ferito grave il bilancio di un incidente avvenuto verso le ore 17.45 di giovedì lungo via Sant'Antonino, poco distante dal semaforo all'incrocio con via Venier. Ancora poco chiare le dinamiche, ma l'uomo è stato investito da una Yaris bianca mentre si trovava a piedi lungo la carreggiata. Sul posto sono dunque intervenute due ambulanze e un'automedica per dare le prime cure al ferito (S.P.E. le iniziali), poi trasportato d'urgenza all'ospedale Ca' Foncello dove si trova ora ricoverato in prognosi riservata a causa delle gravi lesioni riportate. Per i rilievi e regolare il traffico della zona sono infine giunti i vigli urbani.