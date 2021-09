Perde il controllo dell'auto e finisce nel fossato, ferito 62enne

Ha riportato ferite fortunatamente lievi l'automobilista rimasto coinvolto nella tarda mattinata di oggi, martedì 14 settembre, attorno alle 12.20, in un incidente stradale lungo la Postumia, a Merlengo di Ponzano Veneto. L'uomo, un trevigiano 62enne, M.L., ha perso il controllo della propria berlina che è finita fuori strada e quindi capovolta in un fossato. Particolarmente complesse le operazioni di soccorso da parte di vigili del fuoco e Suem 118 che hanno estratto l'automobilista dall'abitacolo per poi trasportarlo al pronto soccorso del Ca' Foncello di Treviso. Per i rilievi di legge intervenuta una pattuglia della polizia stradale del distaccamento di Vittorio Veneto. Ignote le cause dell'incidente, forse riconducibili ad un malore improvviso o ad una distrazione. Il traffico lungo la Postumia ha subito pesanti rallentamenti. La situazione è tornata alla normalità poco dopo le 13.30.