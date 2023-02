Perde il controllo dell'auto e si schianta contro una recinzione, 27enne gravissimo

Grave incidente nella serata di venerdì, 24 febbraio, poco dopo le ore 20 a Loria, in via Manzolino, non distante dal supermercato Prix. Sfortunato protagonista dello schianto un 27enne, residente in provincia di Messina, alla guida della propria autovettura Lancia Y, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua auto che è uscita di strada, fuoriuscendo dalla sede stradale. La vettura, fuori controllo, ha finito la sua corsa contro la recinzione di un edificio adiacente che ospita un'officina per riparazioni di trattori. Il giovane è stato soccorso da medico e infermieri del Suem 118, e trasportato presso l'ospedale Ca' Foncello di Treviso, in gravi condizioni. Sul posto, per i rilievi di legge, sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Castelfranco Veneto, oltre ai vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il veicolo. Alla base del sinistro potrebbe esserci un malore improvviso che ha colto al volante il 27enne.