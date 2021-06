Schianto a Ca' Noghera, ex impiegato delle Poste di Treviso muore a 74 anni

Alle 4 del mattino di domenica 13 giugno i vigili del fuoco e il 118 sono intervenuti in via Paliaga, all'incrocio con via Triestina in località Ca' Noghera a Mestre per lo scontro tra due auto: una persona è morta e altre due sono rimaste ferite, portate all'ospedale, ma non sarebbero in condizioni gravi.

I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi e liberato un 74enne dalla Seat Ibiza rossa, andata quasi completamente distrutta. Purtroppo, nonostante i soccorsi, il medico ha dovuto dichiararne la morte. Si tratta di Pier Giorgio Borga, residente a San Donà di Piave ma impiegato per una trentina d'anni alle Poste di Treviso. Feriti conducente e passeggero a bordo dell'altra auto, una Volkswagen Golf. Il reparto motorizzato della polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro, le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore. Secondo le prime informazioni, lo schianto sarebbe stato causato da uno stop non rispettato da parte della Seat, che si stava immettendo sulla Triestina in direzione San Donà. Violentissimo l'impatto, costato la vita al 74enne. Il conducente della Golf, un 53enne di Fiesso D'artico, è risultato positivo all'alcoltest e ora è indagato per omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebbrezza.