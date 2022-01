Schianto tra tre auto: un ferito e bloccata la strada per Bassano del Grappa

E' stato di un ferito, fortunatamente non grave, il bilancio di un incidente stradale avvenuto poco dopo le 18 di oggi, 27 gennaio, in via Molinetto a Crespano del Grappa. Coinvolte tre auto: una station wagon nera, una Renault Clio e una Fiat Panda. La strada tra Crespano e Bassano del Grappa è rimasta bloccata per alcune ore. Un ferito è stato ricoverato in ospedale a Castelfranco ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Castelfranco Veneto, anche Suem 118 e carabinieri che hanno svolto i rilievi del caso.