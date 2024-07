Tamponamento tra due auto, automobilista in ospedale con un trauma al torace

Lieve incidente stradale lunedì mattina, 22 luglio, verso le 8.20 in via Vittorio Veneto a Pieve del Grappa (località Paderno). Due auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento: uno degli automobilisti, nell'impatto, ha riportato un trauma al torace ed è stato trasportato in ospedale a Castelfranco Veneto.

Sul posto sono intervenuti la polizia locale della Pedemontana del Grappa e il Suem di Pedemontana emergenza Odv con ambulanza e automedica. Limitati i disagi alla viabilità nonostante la circolazione lungo via Vittorio Veneto sia stata ridotta a un unico senso di marcia.