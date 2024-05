Schianto tra moto e furgone, 16enne finisce sotto un'auto: è grave

Erano le 13.30 di sabato 4 maggio quando, a Pieve di Soligo, un 16enne che stava viaggiando su una moto da cross lungo via Montello in direzione Conegliano, è finito contro un furgone Ford Transit in manovra di svolta. Sbalzato sull'asfalto, il giovane motociclista è rimasto incastrato sotto un'automobile Alfa Brera di passaggio al momento dell'incidente.

Vista la gravità del sinistro, sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia locale, vigili del fuoco e il personale del Suem 118. La strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dei mezzi coinvolti. Il motociclista, classe 2007 originario di Vittorio Veneto, è stato trasportato d'urgenza al Ca' Foncello con l'elisoccorso arrivato dall'ospedale di Padova. Ricoverato in gravi condizioni a Treviso, ha riportato politraumi agli arti. In via Montello, durante le operazioni di soccorso, è arrivato in sopralluogo anche il sindaco di Pieve di Soligo, Stefano Soldan.