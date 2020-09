Schianto fuori strada, gravissimo automobilista

Sono molto gravi le condizioni dell'automobilista che è rimasto coinvolto, nella serata di oggi, martedì 22 settembre, in un grave incidente stradale avvenuto a Pieve del Grappa, in via delle Valli. Il giovane alla guida ha perso il controllo della sua auto che si è schiantata fuori strada. Il ferito, le cui condizioni sono sembrate essere fin da subito molto critiche, è stato accompagnato in ospedale a Montebelluna e poi trasferito d'urgenza al Ca' Foncello di Treviso per essere sottoposto alle cure del caso. Sul posto intervenuta ambulanza e automedica del Suem 118, una pattuglia della polizia stradale di Treviso e i vigili del fuoco di Castelfranco Veneto.

