Positivo ad alcool e droga, in carcere l'automobilista che ha travolto Miriam

È stato arrestato in flagranza del reato di omicidio stradale aggravato G.A., il 23enne di San Zenone degli Ezzelini che era alla guida della propria Audi A3 e ha investito e ucciso all'alba di oggi, 1 novembre, la studentessa 22enne Miriam Ciobanu, a Pieve del Grappa lungo via Vittorio Veneto. Durante il primo sopralluogo e i tempestivi accertamenti svolti dai carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto sul luogo della stragedia, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Treviso, l'automobilista, è stato trovato positivo all'assunzione di alcool e stupefacenti. In particolare il tasso alcolemico è stato di circa 1,5 gr/l e la positività alle droghe è legata all'assunzione di cannabinoidi.

Il 23enne, sotto choc, è stato accompagnato in caserma e poi associato al carcere di Treviso. Miriam aveva trascorso la serata di ieri con il fidanzato ed un altro giovane: insieme avevano mangiato una pizza in un locale della zona. La 22enne aveva avvisato la famiglia che avrebbe trascorso la notte a casa del fidanzato ma tra i due è scoppiata una furibonda lite. Dopo questo scontro Miriam sarebbe stata messa alla porta dal ragazzo: da qui la decisione della ragazza di incamminarsi a piedi verso l'abitazione del padre, a Onè di Fonte. Lungo il tragitto verso casa il tragico epilogo, in una strada purtroppo già in passato teatro di gravi incidenti stradali.