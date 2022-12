/ Via Giare

Finisce fuori strada con lo scooter, grave un 52enne

L'incidente in mattinata a Pieve del Grappa, lungo via Giare. L'uomo ha riportato lesioni al torace e alla colonna vertebrale: è stato trasportato d'urgenza in elicottero al Ca' Foncello di Treviso dove si trova attualmente ricoverato in condizioni critiche