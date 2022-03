Si schianta con la moto fuori strada, ragazza 17enne muore sul colpo

Dopo alcune settimane di tregua le strade della Marca tornano ad essere funestate da uno schianto mortale. E' successo nel pomeriggio di oggi, 9 marzo, poco dopo le 17.30, a Pieve del Grappa lungo via Santa Lucia, all'incrocio con via Monte nero. Una ragazza di 17 anni, in sella ad una moto da enduro, avrebbe perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi fuori strada. Per lei non c'è stato nulla da fare. Inutili purtroppo i soccorsi del Suem 118. Sulla tragedia indagano ora i carabinieri della stazione di Pieve.