Si schianta con la moto lungo il Monte Grappa: ferito un 41enne

E' di un ferito il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio lungo il versante del Monte Grappa in Valle delle Mure, in comune di Pieve del Grappa. Un 41enne di Vigodarzere (PD), N.M., ha difatti improvvisamente perso il controllo della sua motocletta rovinando poi sul selciato a quota 1.300 metri. Subito aiutato da alcuni passanti che hanno immediatamente allertato i soccorsi, l'uomo è stato poi raggiunto da una ambulanza da montagna di Pedemontana Emergenza ODV, con medico ed infermiere a bordo, inviata sul posto dal Suem 118 di Treviso.

Stabilizzato e caricato in ambulanza, il ferito (che non è in pericolo di vita) è poi stato portato all'ospedale di Castelfranco Veneto per tutte le cure del caso viste le ferite riportate a ginocchio e gomito sinistro. Nonostante tutto, i tempi di intervento sono comunque stati lunghi a causa della localizzazione del sinistro, dovendo poi i soccorsi raggiungere ed evacuare il ferito dal massiccio del Monte Grappa.