Schianto frontale contro un tir, muore giovane automobilista

L'incidente nel tardo pomeriggio a Pieve di Soligo, in via Crevada. Il ragazzo, al volante di una Ford Focis, non ha avuto scampo. Sulla tragedia indagano i carabinieri

Tragedia della strada alle 17.50 circa a Pieve di Soligo, in via Crevada. Un tir senza rimorchio si è scontrato frontalmente con una Ford Focus condotta da un giovane, le cui generalità non sono ancora state rese note, e per quest'ultimo non c'è stato scampo, è morto sul colpo. Alla base potrebbe esserci una manovra avventata dell'automobilista. Nell'impatto la Focud si è disintegrata, incendiandosi, ed il motore è stato scagliato ad una decina di metri di distanza rispetto al mezzo.

Sul posto intervenuto elicottero, ambulanza e automedica del Suem 118 ma il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo e prestare le prime cure al camionista, rimasto illeso. Intervenuti i vigili del fuoco di Conegliano, con due squadre, e i carabinieri per svolgere i rilievi del caso. Al momento la strada è chiusa per le delicate operazioni che dureranno diversi minuti.