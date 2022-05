Scontro tra due mezzi, ferito automobilista 17enne

Un 17enne di Susegana, T.D.V., è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 4 maggio, verso le 13.30 circa a Pieve di Soligo, all'incrocio tra via Chisini e via Sabin. A scontrarsi, per cause al vaglio della polizia locale di Pieve, una Toyota Corolla con al volante un residente della zona e una Mercedes classe A che nella carambola è andata a schiantarsi contro il muro esterno di un'abitazione. Intervenuti medico e infermieri del Suem 118 e i vigili del fuoco per effettuare i soccorsi del caso. Il giovane automobilista, passeggero della Mercedes in compagnia di altri due giovani, è stato accompagnato in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale di Treviso ma le sue condizioni non sono fortunatamente preoccupanti. Illesi gli altri due ragazzi a bordo, tra cui il guidatore. Il traffico ha subito ripercussioni con la circolazione che è stata a lungo interdetta nella zona.