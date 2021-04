Si schianta con la moto in rotonda, gravissimo al Ca' Foncello

L'incidente alle 19.30 circa a Pieve di Soligo, in via Majorana. Terribile volo del ferito che è finito nell'aiuola del rondò. Indaga la polstrada di Vittorio Veneto. Alle 17.30 altro schianto di un centauro in via Mire a Refrontolo. Un 52enne è stato ricoverato in ospedale a Conegliano

Un uomo, Z.S. di 51 anni, si trova ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Ca' Foncello di Treviso in seguito ad un grave incidente stradale avvenuto alle 19.35 circa a Pieve di Soligo lungo via Majorana, non distante dalla sede dell'azienda "Gugel". L'uomo, in sella ad una moto di grossa cilindrata, ha perso il controllo del mezzo affrontando una rotatoria e si è schiantato contro il cordolo di un'aiuola spartitraffico, volando poi per diversi metri all'interno del rondò. Sul posto intervenuto l'elicottero del Suem 118 e la polstrada di Vittorio Veneto, per svolgere i rilievi del caso.

Alle 17.30 si era verificato un altro incidente, fortunatamente meno grave, a Refrontolo in via Mire. Un 52enne di Moriago della Battaglia è uscito di strada mentre percorreva la strada in sella alla sua moto, una Ducati 900. Il centauro proveniva da Corbanese di Tarzo ed è finito nella boscaglia, dopo aver superato il guard rail. Intervenuti i carabinieri e sanitari del Suem. Il ferito è stato portato presso il pronto soccorso dell'ospedale di Conegliano.