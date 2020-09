Schianto tra due auto durante un sorpasso: due persone finiscono in ospedale

E' di due feriti, fortunatamente non gravi, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella nottata tra sabato e domenica a Pieve di Soligo, Verso le 00.30, infatti, ad essersi scontrate sono state una Mini Cooper rossa (guidata da un uomo) ed un Suzuki Jimmy con a bordo due persone. Secondo le prime ricostruzioni effettuate sul posto dai carabinieri, il sinistro potrebbe essere dovuto ad un sorpasso azzardato da parte della Mini che avrebbe così poi impattato contro il Jimmy. L'impatto è stato importante, tanto che la Mini è finita per scontrarsi frontalmente con un albero a bordo strada, mentre il Suzuki è capitombolato in un fossato, adagiandosi su un fianco. Immediato comunque l'arrivo del Suem 118 che, grazie all'intervento dei vigili del fuoco di Conegliano, ha estratto le due persone rimaste incastrate nel Jimmy per poi trasportarle per accertamenti all'ospedale di Conegliano dove fortunatamente sono entrambi giunti non in gravi condizioni.

