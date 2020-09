Schianto tra due auto all'incrocio della locanda "Da Lino": cinque feriti

Poteva avere conseguenze ben più gravi l'incidente stradale avvenuto nella serata di giovedì, poco dopo le 21.30, a Solighetto di Pieve di Soligo, all'incrocio tra via Roma e via Brandolini, non distante dalla nota locanda "Da Lino". A scontrarsi una Kia Ceed guidata da una donna romena di 37 anni, C.M., e con a bordo un 20enne vittoriese, G.A., e una donna albanese di 43 anni (tutti residenti a Miane) e una Toyota Yaris guidata da P.L., 21enne di Conegliano, e T.C., ragazza 21enne di Farra di Soligo. Sul posto sono intervenute ambulanze e automedica del Suem 118, vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Col San Martino che hanno svolto i rilievi di legge del caso. Fortunatamente nessuno dei coinvolti ha riportato lesioni gravi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In base a quanto ricostruito dai militari la Kia procedeva da Pieve verso Follina e si è scontrata con la Yaris che proveniva da via Roma e avrebbe omesso di dare la precedenza all'altro veicolo. L'impatto, molto violento, è stato inevitabile. La Kia ha finito la sua corsa in un fossato, dopo aver divelto un cartello stradale, mentre l'utilitaria è rimasta, semidistrutta, al centro della carreggiata.