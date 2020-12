Schianto frontale a Pieve di Soligo, tre feriti

E' di tre feriti, fortunatamente tutti lievi e nessuno di loro in pericolo di vita, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella prima serata di ieri a Pieve di Soligo, in via Montello. Due auto, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente: l'impatto è stato molto violento ma nonostante ciò gli occupanti sono riusciti ad uscire dagli abitacoli sulle loro gambe. Uno dei mezzi nello scontro è uscito di strada, semidistrutto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanze del Suem 118 che hanno trasportato i feriti presso l'ospedale di Conegliano. A svolgere i rilievi del caso di carabinieri della stazione di Valdobbiadene.