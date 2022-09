Scontro tra due auto, bambina di 8 anni incastrata nell'abitacolo

Schianto in via Molinella a Piombino Dese. Il bilancio è di due mezzi coinvolti e tre feriti tra cui una bambina di 8 anni che, dopo i primi momenti di comprensibile apprensione, è stata giudicata non in pericolo di vita dai sanitari del Suem 118.

I fatti

L'incidente è avvenuto oggi, 8 settembre, alle 17,30. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della Polizia locale della Federazione del Camposampierese. si sono scontrate una Ford Focus condotta da un uomo S.F. di 64 anni di Treviso e una Renault Clio con al volante un altro uomo M.R. di 43 anni residente a Piombino Dese con a bordo la compagna G.A. di 36 anni e la figlia minore di 8 anni. A seguito del violento impatto la Clio è finita contro la recinzione di un'abitazione privata capottata.

Tre feriti

I primi soccorritori si sono subito accorti che gli occupanti della Clio erano rimasti incastrati nelle lamiere e soprattutto che a bordo vi era una minore. A Piombino Dese sono arrivati i Vigili del fuoco che non senza fatica hanno estratto la famiglia dall'abitacolo e l'hanno data in consegna ai sanitari.

Elisoccorso

Da Treviso si è alzato un elisoccorso che ha poi trasportato in ospedale a Padova la mamma in prognosi riservata. Papà e figlio sono invece stati trasportati in ambulanza all'ospedale di Camposampiero. Illeso il conducente della Focus. La viabilità ha fatto registrare rallentamenti fino alle 19,30.