Ubriaco in auto abbatte un palo e distrugge la recinzione di una casa

Alcoltest a 2,70 per un 30enne residente a Morgano protagonista di una rocambolesca uscita di strada lunedì 8 febbraio a Piombino Dese, in provincia di Padova

Schianto all'alba di lunedì mattina, 8 febbraio, a Piombino Dese, in provincia Padova. Poco prima delle 5 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Piave per la fuoriuscita di un'auto che aveva abbattuto un palo telefonico e la recinzione di una casa.

L'autista, rimasto miracolosamente illeso, è un 30enne residente a Morgano risultato positivo all'etilometro con un tasso di 2,70 gr/lt. Oltre a ripagare i danni all'abitazione, sarà denunciato per guida in stato di ebrezza. L'automobile è stata sequestrata. I pompieri arrivati da Cittadella hanno messo in sicurezza il veicolo e il luogo dove si era verificato lo schianto. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle prime luci dell’alba.