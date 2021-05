Malore di un camionista, autobotte piomba nel giardino di un'abitazione

Poteva avere conseguenze tragiche l'incidente stradale avvenuto alle 13.30 circa di oggi. 19 maggio, a Ponte di Piave lungo via Roma (la strada provinciale 49). Un'autocisterna di una ditta di trasporti del veneziano, proveniente da Oderzo e che viaggiava in direzione di Negrisia, è fuoriuscita dalla sede stradale sfondando la recinzione di un'abitazione privata e procurando ingenti danni. Alla guida un 52enne di Monastier che è stato presumibilmente colto da un malore: soccorso dal Suem 118 l'uomo è stato trasportato presso l'ospedale Oderzo e le sue condizioni non sarebbero gravi. La circolazione lungo la provinciale è interrotta per completare le operazioni di recupero del mezzo ed il ripristino della sede stradale. Sul posto intervenute pattuglie dei carabinieri di Conegliano e i vigili del fuoco di Conegliano e Motta di Livenza.