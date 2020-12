Auto si schianta contro il guardrail del nuovo ponte sul Livenza: due feriti

Verso le 12.30 di lunedì 7 dicembre i vigili del fuoco di Motta di Livenza sono intervenuti in via Monticano per un incidente stradale avvenuto sul nuovo ponte sopra il fiume Livenza.

A bordo della vettura stavano viaggiando due persone. Il conducente è stato estratto dall'auto e portato in ospedale in condizioni non gravi. Solo lievi ferite, invece, per la seconda persona soccorsa dall'ambulanza del Suem 118 intervenuta sul posto insieme ai pompieri e alle forze dell'ordine per i rilievi. L'auto ha sbandato all'improvviso dopo essere arrivata sul ponte. Il traffico lungo via Monticano, ha subito forti rallentamenti fino al primo pomeriggio quando sono state completate le operazioni di messa in sicurezza.