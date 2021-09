Tenta un sorpasso, finisce contro un albero e in un fossato

Ha tentato un sorpasso, forse un pò troppo azzardato, nei confronti di un'altra auto ed è finito fuori strada, prima contro un albero e poi in un fossato. L'incidente è avvenuto alle 7.20 circa a Negrisia di Ponte di Piave, lungo via San Romano. A restare ferito un 58enne marocchino, E.K.A., di Cimadolmo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, medico ed infermieri del Suem 118 e una pattuglia della polizia stradale di Treviso. Il ferito, fortunatamente non in gravi condizioni, è stato accompagnato presso l'ospedale di Oderzo. Il traffico ha subito rallentamenti.