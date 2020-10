Ciclista investito da un camion, traffico in tilt sulla Postumia

Una mattinata infernale per gli automobilisti e gli autotrasportatori che si trovavano a percorrere la strada regionale Postumia. Poco dopo le 10.30 un incidente, avvenuto in prossimità di un semaforo pedonale all'altezza dell'ex albergo "All'Angelo", ha completamente paralizzato la viabilità della zona, per circa un'ora. Un uomo, in sella ad una bici, è stato travolto da un camion. L'uomo, nonostante la dinamica, se l'è cavata con lesioni non gravi e non è in pericolo di vita; soccorso da medico e infermieri del Suem 118, il ciclista è stato accompagnato in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Per i rilievi di legge è intervenuta la polizia locale di Ponte di Piave che ha la sede proprio a pochi passi dal luogo in cui è avvenuto l'incidente. La situazione del traffico è tornata alla normalità poco dopo le 11.30.

