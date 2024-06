Perde il controllo della moto e finisce fuori strada, grave un 49enne

Si trova ricoverato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, in prognosi riservata ma fortunatamente non in pericolo di vita, un 49enne, B.M.. L'uomo ha perso il controllo della sua moto, una Ducati, all'altezza di una curva ed è uscito di strada, ferendosi in modo molto grave. L'incidente è avvenuto qualche minuto dopo le 20 a Ponte di Piave, in via Europa. Il 49enne, soccorso da automedica e ambulanza del Suem 118, è stato trasportato d'urgenza al nosocomio trevigiano. Per svolgere i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Oderzo. Non chiare le cause dell'incidente, riconducibili forse ad un malore da parte del motociclista o all'alta velocità. Il traffico ha subito inevitabili rallentamenti.

Secondo quanto hanno accertato i militari, il motociclista ha affrontato la curva e toccato con gli penumatici il ciglio erboso della strada, perdendo il controllo del mezzo che è scivolato sul sedime stradale, finendo sul lato destro della carreggiata, contro un albero. Il 49enne è rimasto steso sull'asfalto mentre la moto è finita nel campo agricolo prospicente alla strada, completamente distrutto.