Malore alla guida, si schianta con l'auto contro una betoniera: Pontebbana in tilt

Terribile incidente stradale attorno alle 10 di stamattina, giovedì 1° ottobre, lungo la Pontebbana, sul Ponte della Priula. A scontrarsi frontalmente una betoniera della Beton Piave e un'utilitaria: a provocare l'incidente sarebbe stato un improvviso malore del conducente del veicolo, un anziano che si trovava a bordo con un'altra persona. La vettura guidata dall'uomo, una Opel Corsa grigia che era diretta verso Nervesa, ha invaso l'opposta corsia di marcia e lo scontro è stato inevitabile. Intervenuti sul posto medico e infermieri del Suem 118 con ambulanze, automedica ed elicottero. Il bilancio per ora parla di un ferito, in conducente appunto, le cui condizioni non sono fortunatamente gravi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il traffico lungo la Pontebbana è completamente paralizzato in seguito a questo incidente e per garantire i soccorsi. Intervenuti anche i vigili del fuoco di Conegliano e Treviso che hanno dovuto estrarre dalle lamiere dell'auto le persone a bordo, oltre alla polizia stradale per i rilievi di legge e la polizia locale che sta deviando il traffico in zona. Il consiglio è quello di percorrere percorsi alternativi.