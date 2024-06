Camion perde il carico in rotonda: traffico in tilt sulla Pontebbana

Venerdì da incubo per gli automobilisti in viaggio lungo la statale Pontebbana: verso le 10 di questa mattina un camion della ditta Canzian, azienda di Santa Lucia di Piave specializzata nella produzione di grandi strutture in cemento, ha perso uno dei tubi da decine di quintali che stava trasportando mentre percorreva la rotonda all'altezza della Farmacia GT Priula, nella frazione di Ponte della Priula.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita nell'incidente: il cilindro staccatosi dal rimorchio del camion non è finito contro nessuna delle auto in transito ma è caduto proprio nel mezzo della rotonda, fermandosi a pochi centimetri da una Smart e bloccando di fatto l'intera viabilità lungo la Pontebbana. Sul posto sono intervenuti a fatica carabinieri e vigili del fuoco. In pochi minuti, tra Ponte della Priula e Spresiano, si sono formati chilometri di coda. Enormi i disagi alla viabilità con automobilisti su tutte le furie. Per cercare di rimuovere nel minor tempo possibile l'enorme tubo di cemento dalla sede stradale è stata chiamata la gru di un'azienda privata della zona che si sta ora occupando di liberare la carreggiata.