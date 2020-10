Schianto frontale lungo la Pontebbana: ferite 4 persone tra cui una neonata

E' di quattro feriti, compresa una bimba di pochi mesi, il bilancio di un terribile incidente avvenuto intorno alle 19.15 di sabato lungo la Pontebbana a Cordignano. Ancora poco chiare le dinamiche di quanto accaduto (forse una sbandata dovuta alla pioggia), ma è certo che a scontrarsi improvvisamente sulla carreggiata sono state un'Audi nera, guidata da A.A. ragazzo di Sacile, e una Volkswagen Tiguan (con a bordo mamma, papà e figlia di 10 mesi) guidata dal 32enne M.F. di Godega Sant'Urbano.

Secondo una prima ricostruzione la Tiguan si trovava in direzione Orsago mentre l'Audi proveniva dal senso opposto quando si sono scontrate frontalmente. L'impatto è stato durissimo tanto che l'Audi è finita completamente accartocciata contro una recinzione in un fosso a bordo strada. Sul posto si sono dunque presentate in pochi minuti ben tre ambulanze e un'auto medica, oltre ai vigili del fuoco che hanno subito aiutato i soccorritori ad estrarre il giovane dalle lamiere della sua autovettura. Fortunatamente nessuno avrebbe riportato ferite gravissime, ma in ogni caso tutti sono stati poi accompagnati all'ospedale per le cure del caso. Infine, sul luogo dello schianto sono poi giunti i carabinieri e la polizia stradale per tutti i rilievi di rito.

