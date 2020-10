Si schianta con la moto fuori strada lungo la Pontebbana: grave un 22enne

E' ricoverato in ospedale al Ca' Foncello di Treviso il 22enne Z.M. di Cordignano che, domenica verso le ore 13, ha improvvisamente perso il controllo della sua moto Triumph lungo la Pontebbana in località Ponte della Muda proprio a Cordignano. Il giovane ha impattato così violentemente a terra che il mezzo è poi finito in un fossato a bordo strada ad alcune centinaia di metri di distanza, abbattendo anche alcuni segnali stradali. Subito soccorso e stabilizzato sul posto dai soccorritori arrivati con l'automedica, il 22enne è stato poi elitrasportato al nosocomio trevigiano dove si trova ora ricoverato in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Sul posto, infine, anche la polizia stradale per tutti i rilievi di rito.

