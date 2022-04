Auto si schianta contro un platano: morta una 23enne, feriti tre amici

Terribile schianto all'alba di oggi, 25 aprile, a Spresiano lungo la Pontebbana, poco prima del Ponte della Priula. Un'auto, una Volkswagen Golf, su cui viaggiavano quattro giovani che stavano rincasando dopo una serata trascorsa insieme, è uscita di strada ed è andata a schiantarsi contro un platano a bordo strada, non distante dallo stabilimento della Fassa Bortolo. Il mezzo procedeva in direzione di Conegliano. Una passeggera del veicolo, Samira Fakihi, una ragazza nata a Conegliano ma di origini straniere di 23 anni, ha perso la vita mentre sono rimasti feriti i tre ragazzi che si trovavano con lei a bordo del mezzo: una 23enne, F.J., straniera, un 22enne, T.M.A., straniero e un 22enne R.W., italiano. Per tutti è scattato il ricovero al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso: non sono in pericolo di vita. Quando i soccorritori del Suem 118 e dei vigili del fuoco di Treviso sono intervenuti sul posto non hanno potuto far molto per salvare la vita alla ragazza, morta a causa delle gravi lesioni riportate. Per gli accertamenti del caso sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Treviso.

Alle 5:30 circa un altro incidente mortale è avvenuto lungo l'autostrada A4 poco prima dello svincolo di Cessalto in direzione Trieste con il tamponamento di un camion da parte di una vettura: deceduto sul colpo l’automobilista. Intervenuti i vigili del fuoco di San Donà, Mestre e Motta di Livenza che hanno messo in sicurezza i mezzi. Niente da fare per l’automobilista, morto sul colpo, come accertato dal medico del Suem. Sul posto la polizia stradale per i rilievi del sinistro e il personale autostradale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.