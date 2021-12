Schianto frontale in Pontebbana, gravissimo un 77enne trevigiano

E' di due feriti gravi un incidente avvenuto ieri sera verso le 18.15 a Sacile, poco prima dello svincolo per la A28 lungo la Pontebbana. A scontrarsi frontalmente due auto i cui rispettivi conducenti sono rimasti gravemente feriti. Nello specifico si tratta di un 65enne albanese residente a Sacile, ricoverato a Pordenone, e di un pensionato 77enne di Orsago, N.F., che ora è ricoverato all'ospedale di Udine in condizioni disperate. Come riporta "il Gazzettino", secondo una prima ricostruzione il 77enne stava guidando la sua Bmw in direzione di Cordignano quando ha perso improvvisamente il controllo del mezzo finendo sfortunatamente addosso alla Volkswagen Golf guidata dal 65enne Z.S. L'impatto è stato violentissimo ed entrambi sono rimasti incastrati tra le lamiere dei loro mezzi tanto che sul posto sono giunte sia due ambulanze che l'elisoccorso, oltre ai vigili del fuoco di Pordenone. Sul fatto indagano ora i carabinieri.