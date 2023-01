Schianto contro un carroattrezzi, morta la moglie del conducente dell'auto

Non ce l'ha fatta Loredana Matterlin, la 68enne di Conegliano rimasta gravemente ferita nell'incidente avvenuto nel pomeriggio dell'Epifania lungo la Pontebbana, a Villorba, non distante dall'hotel "Le Terrazze". La donna, morta alcune ore dopo il ricovero a causa delle gravi lesioni riportate (era stata intubata sul posto), si trovava a bordo dell'auto guidata dal marito, Marino Barbagini, 71 anni, rimasto a sua volta gravemente ferito, con fratture su tutto il corpo, e ancora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. L'auto, su cui viaggiavano anche altre due persone, un uomo e una donna, seduti sui sedili posteriori (feriti in modo non grave e trasportati in ospedale a Conegliano), stava procedendo da Conegliano verso Treviso e si è scontrata con un carroattrezzi guidato da un 50enne di Nervesa della Battaglia che proveniva dall'opposta direzione di marcia. Il carroattrezzi stava trasportando un'auto d'epoca (una Bmw) e nello scontro è finito nel fossato a bordo della carreggiata. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale di Villorba, ad invadere l'opposta corsia di marcia sarebbe stata la Opel Astra, forse per un malore del 71enne. Sono stati acquisiti glli esiti dei test ematici eseguiti presso il pronto soccorso trevigiano venerdì pomeriggio. La Pontebbana, in seguito allo schianto, è rimasta a lungo chiusa al traffico. Intervenute per estrarre i coinvolti dalle lamiere ben quattro ambulanze del Suem 118 e i vigili del fuoco del comando provinciale di Treviso. La circolazione è ripresa regolare solo dopo le 16. Si tratta della terza vittima della strada in questi primi giorni del 2023 (anno che si è chiuso con lo spaventoso numero di 73 vittime).