Scontro tra Audi e una Vespa all'incrocio, ferito un 58enne

Poteva avere conseguenze gravi, e fortunatamente così non è stato, l'incidente avvenuto nella prima mattinata di oggi, 9 maggio, alle 7.20 circa, all'incrocio tra via Livello e via Chiesa a Ponzano Veneto. A scontrarsi una Vespa, con in sella un 58enne di Villorba, e una Audo guidata da un 28enne ponzanese. Lo scooter viaggiava da villa Minelli in direzione di Fontane lungo via Livello mentre l'auto si è inizialmente fermata allo stop dell'incrocio. L'automobilista è ripartito svoltando alla sua sinistra e non si è reso conto del sopraggiungere della Vespa che ha colpito violentemente la fiancata sinistra dell'Audi. Il 58enne è stato disarcionato dal mezzo ed è finito violentemente sull'asfalto. A dare l'allarme al 118 è stato il 28enne che ha prestato subito soccorso al ferito. In via Livello sono intervenuti medico e infermieri del Suem 118 con ambulanza e automedica: il vespista è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Per lui solo lesioni non gravi. Per svolgere i rilievi di legge è intervenuta una pattuglia della polizia locale di Ponzano Veneto. Il traffico ha subito inevitabili rallentamenti; la situazione è tornata alla normalità solo nel tardo pomeriggio.