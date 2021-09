Incidente all'incrocio del Baston, ferito ciclista 81enne

Se l'è cavata con un forte spavento e con ferite fortunatamente lievi l'anziano che nella mattinata di oggi, giovedì 9 settembre, si è reso protagonista di un incidente avvenuto all'incrocio del Baston, lungo la Postumia, a Ponzano Veneto. L'uomo, un 81enne, stava percorrendo via del Bellato, proveniente da Merlengo, e ha attraversato la strada in sella alla sua bici. Il ciclista non si è però reso conto che lungo la corsia di marcia in direzione Castelfranco Veneto stava sopraggiungendo un camion frigo, con alla guida un pordenonese di circa 50 anni. L'autotrasportatore, molto attento, ha frenato bruscamente e ha spostato il suo mezzo verso destra. In questo modo l'impatto tra la bici e la ruota posteriore sinistra ha portato solo ad una caduta a terra dell'anziano.

L'81enne è stato portato via da un'ambulanza del Suem 118 e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Per i rilievi di legge sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Ponzano Veneto, corodinati dal comandante, Mosè Crema. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti con lunghe code in entrambe le direzioni di marcia.