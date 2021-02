Carambola tra tre mezzi all'incrocio "del Baston", ferito un 62enne

Sono tre i feriti, di cui uno in condizioni gravi ma non in pericolo di vita, i coinvolti in un incidente avvenuto alle 19 di ieri sera, mercoledì 10 febbraio, lungo la strada provinciale 102, Postumia Romana, all'incrocio della trattoria "Al Baston", all'intersezione con via del Bellato e via Volpago sud. A scontrarsi un camion, un'auto ed un furgone condotto da un 62enne che ha riportato le lesioni più serie. In base agli accertamenti delle forze dell'ordine il veicolo si è scontrato semifrontalmente con il furgone che è stato poi tamponato dall'autoarticolato. Sul posto le ambulanze del Suem 118 che hanno trasportato i feriti al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso