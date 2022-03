Auto finisce fuori strada, intervengono i vigili del fuoco

E' rimasto fortunatamente illeso il protagonista di un incidente stradale avvenuto oggi, mercoledì 30 marzo, alle 18.10 circa a Ponzano Veneto, in via del Pegorile. L'automobilista, alla guida di una Fiat Punto, ha perso il controllo dell'auto che è finita in un fossato, capovolgendosi. Per i soccorsi sono giunti i vigili del fuoco di Treviso. In supporto anche l'autogrù. L'uomo alla guida, rimasto illeso, ha rifiutato il ricovero in ospedale.