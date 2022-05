Incidente in A4 tra Portogruaro e Latisana, morto un camionista trevigiano

Poco prima delle 10 di stamattina mercoledì 4 maggio c'è stato un incidente mortale che ha coinvolto più mezzi in autostrada A4, nel tratto tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia al chilometro 458, nei pressi del ponte sul fiume Tagliamento lungo il tratto a tre corsie. È morto il conducente, un 54enne di San Fior, Nicola Mosso, alla guida di un camion che trasportava mangimi, finito contro un camion carico di figoriferi che a sua volta ha tamponato una bisarca. Ferito il conducente del camion frigo, illeso quello della bisarca. I vigili del fuoco arrivati da Latisana, Portogruaro, Pordenone con l’autogrù e Udine con una pedana, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto l’autista rimasto incastrato nella cabina.

Traffico inevitabilmente rallentato poco dopo il viadotto: il tratto autostradale è stato chiuso, così anche l’ingresso allo svincolo di Latisana in direzione Venezia. Per la gestione della viabilità e i rilievi è intervenuta la polizia stradale e i tecnici di Autovie anche per rimettere in sesto il tratto. Il Suem non ha potuto che dichiarare la morte dell'uomo coinvolto nel tamponamento a catena. Nel pezzo di autostrada dov'è avvenuto il violento scontro tra mezzi pesanti, circa 7 chilometri, sono presenti 3 pannelli a messaggio variabile che in quel momento indicavano di rallentare per traffico intenso, sottolineano da Autovie.

Proprio ieri tra San Stino e Portogruaro è deceduto il conducente di un camion che si è scontrato con un altro tir, un cittadino sloveno 59enne, per cui non c'è stato nulla da fare. In questo caso il violento impatto è accaduto in direzione Trieste e nel tratto a due corsie per lavori ancora in corso sulla terza.