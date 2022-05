Ancora incidenti nel tratto "maledetto" dell'A4: tamponamento tra camion, traffico in tilt

Tratto dell'autostrada A4 tra San Stino di Livenza e Nodo di Portogruaro in direzione Trieste chiuso dalle 15,00 di oggi, martedì 3 maggio, a seguito di un violento tamponamento tra due mezzi pesanti. Sul posto la polizia stradale, i vigili del fuoco, il personale di Autovie e i mezzi di soccorso meccanico. Una persona risulta incastrata all'interno di uno dei due autoarticolati coinvolti nell'incidente. Istituita l'uscita obbligatoria a San Stino per chi proviene da Venezia e chiuso l'ingresso al casello per chi è diretto a Trieste. Nella direzione opposta, verso Venezia, come da previsioni, il traffico risulta particolarmente intenso. Tanti gli autoarticolati che stanno provenendo dal Centro Est Europa diretti verso il Nord Italia dopo i due giorni di stop alla circolazione per le festività in Slovenia.