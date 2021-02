Staion wagon contro autocarro sulla Postioma, due feriti

E' di due feriti, fortunatamente entrambi non gravi, il bilancio di un incidente stradale avvenuto alle 11.40 circa a Postioma di Paese, lungo la strada provinciale 102 Postioma Ro. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, un'autocarro e una station wagon, condotta da un 51enne di Campo San Martino, T.V.. Il primo mezzo proveniva da Castelfranco mentre la station wagon da Villorba. A restare feriti un 52enne colombiano, M.L.D., e un 54enne straniero, X.N.. Sul posto sono intervenute le ambulanza del Suem 118 e due pattuglia della polizia locale di Paese che hanno svolto sul posto gli accertamenti del caso. Il traffico ha subito rallentamenti lungo entrambe le direzioni di marcia e sono stati gli stessi vigili a gestire la circolazione.