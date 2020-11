Incidente stradale sabato 14 novembre lungo la Postumia nel Comune di San Biagio di Callalta. Due persone sono rimaste lievemente ferite in uno scontro avvenuto all'incrocio tra Via Giovanni Prati e la strada regionale 53. Sul posto è intervenuta l'ambulanza del Suem 118 insieme alle forze dell'ordine per i rilievi. L'incidente tra le due auto, avvenuto nel pomeriggio, ha provocato lievi disagi alla viabilità.