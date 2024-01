Sbanda e finisce nel fosso, l'auto si ribalta: automobilista in ospedale

Alle 4:20 della notte di capodanno i vigili del fuoco sono intervenutI in via Schiavonia a Preganziol per un’auto finita rovesciata verticalmente in un canale di scolo: ferito il conducente.

I pompieri, arrivati da Treviso, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto il conducente, rimasto incastrato nell’abitacolo. L’uomo è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem 118 e trasferito in ospedale. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora. Poco prima, in A4, all'altezza di Monastier un 72enne ha perso la vita finendo con l'auto contro le barriere che dividono le carreggiate.