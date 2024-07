Speronato da un'auto "pirata", 20enne sotto choc. L'appello: «Costituisciti»

Stava percorrendo il Terraglio in direzione di Mogliano Veneto, al volante della sua Alfa Mito, ma all'altezza di Frescada, svoltando a destra in via Fratelli Bandiera, la sua vettura è stata speronata sul lato posteriore sinistro da un altro veicolo, probabilmente una Fiat Punto bianca. L'automobilista alla guida di questo mezzo si è fermato poco più avanti, ha controllato i danni al suo mezzo e si è dileguato facendo perdere le proprie tracce. La Mito si è invece fermata nel parcheggio.

L'episodio è avvenuto nella tarda serata di giovedì, intorno alle 23.50, e ha visto come vittima un 20enne trevigiano, Filippo Manco che oggi, 19 luglio. si è recato al pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Il giovane, assistito dall'avvocato Umberto Saracco, si è rivolto ai carabinieri della stazione di Dosson per sporgere denuncia nei confronti del "pirata della strada", lanciando un appello nei suoi confronti, pregandolo di auto-presentarsi alle forze dell'ordine. L'identificazione dell'automobilista sarebbe comunque questione di ore: telecamere e targasystem non mancano di certo nella zona.

Filippo Manco ha riferito che la Fiat Punto lo avrebbe tallonato a lungo prima della svolta, come nel tentativo di sorpassare la Mito. Poi l'impatto, non violento ma significativo, che ha provocato nel 20enne uno stato di choc. A dargli aiuto un amico che lo stava seguendo al volante di un'altra auto, poco dietro la Punto "incriminata", a bordo della quale viaggiavano molto probabilmente anche altre persone oltre al guidatore.