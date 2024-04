Auto contro moto sul Terraglio, 31enne grave in ospedale

Continua a salire il bilancio degli incidenti stradali in provincia di Treviso: nella notte tra sabato 20 e domenica 21 aprile, verso mezzanotte e mezza, una Jeep Cherokee guidata da un 61enne del luogo e una moto Bmw condotta da F.N. una 31enne di Treviso si sono scontrate tra loro a Preganziol.

Violentissimo l'impatto tra i due mezzi: la motociclista 31enne è stata sbalzata sull'asfalto riportando varie fratture. Trasportata d'urgenza al Ca' Foncello di Treviso, la motociclista non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, per i rilievi planimetrici, sono intervenuti i carabinieri di Silea. Il 61enne alla guida della Jeep è rimasto illeso.