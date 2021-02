Carambola tra camion, auto e furgone sul Passante: un ferito

Incidente all'alba poco dopo le 5, non distante dal casello di Preganziol, in direzione Trieste. Sul posto Suem 118, polizia stradale e vigili del fuoco

E' di un ferito, fortunatamente non grave, il bilancio di un incidente stradale avvenuto all'alba di oggi, poco dopo le 5, lungo il Passante di Mestre, in direzione Trieste, non distante dal casello di Preganziol. Per cause al vaglio della polizia stradale una carambola ha coinvolto un furgone, un mezzo pesante e un'auto che ha terminato la sua corsa tamponando e finendo incastrata sotto il camion che la precedeva. Alla guida c'era un 39enne di San Giuliano Milanese, D.D., che è stato soccorso da medici e infermieri del Suem 118 e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco di Treviso. Il traffico ha subito solo lievi rallentamenti.