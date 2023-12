Incidente sul Passante di Mestre, traffico per Milano deviato in Tangenziale

Dalle 6 di questa mattina un incidente con perdita di carico occorso a un autoarticolato sul Passante di Mestre, in direzione Milano, sta provocando code tra l’allacciamento con la A57 e lo svincolo di Preganziol. Il traffico in A4 proveniente da Trieste viene virtualmente deviato in A57 Tangenziale di Mestre, per evitare ulteriori incolonnamenti in prossimità dell’incidente, avvenuto al km 398+700, in territorio di Preganziol.

L’episodio non ha provocato feriti e non risultano altri veicoli coinvolti: il mezzo pesante ha sbandato scontrandosi contro le barriere di sicurezza centrali e nell’urto ha perso in carreggiata parte del carico di acciaio, costringendo il personale di Concessioni Autostradali Venete intervenuto sul posto a chiudere due corsie di marcia. Sul posto gli Ausiliari della Viabilità di CAV, coordinati dal centro operativo di Mestre della Società, hanno fatto defluire il traffico sulla prima corsia e in quella di emergenza. Attualmente sono 3 i chilometri di coda registrati, grazie alla deviazione virtuale in tangenziale. Sono in corso le operazioni di rimozione del materiale e pulizia, ma per il completo ripristino delle barriere di sicurezza servirà l’intera giornata: sul posto, pertanto, si viaggerà su due corsie fino a cessate esigenze per permettere l’installazione di un cantiere.