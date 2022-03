Scontro tra auto, un mezzo piomba in un giardino: miracolosamente nessun ferito

Non ha miracolosamente provocato feriti l'incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, 1° marzo, in via Franchetti a San Trovaso di Preganziol. Due auto, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate e uno dei mezzi, nella carambola, è finita nel giardino di un'abitazione. Sul posto sono intervenuti medico e infermieri del Suem 118 di Treviso che hanno constatato come i due automobilisti fossero illesi. Non è stato necessario l'invio dei vigili del fuoco. Sull'incidente rilievi svolti dalla polizia locale.