Attraversano con il cane il Terraglio: travolti, grave un 15enne

Un 15enne ferito in modo grave e il fratellino più giovane, di 7 anni, con lesioni fortunatamente più lievi. E' il bilancio di un incidente stradale avvenuto poco dopo le 17 di oggi, 6 dicembre, lungo il Terraglio, nel centro di Preganziol, di fronte alla filiale di Centromarca banca, tra via Alighieri e via Montegrappa. I due fratelli, con il più giovane, di 7 anni, che portava al guinzaglio un cane, hanno attraversato la strada sulle strisce e una Renault bianca, guidata da una 72enne di Roncade che viaggiava in direzione di Treviso e li ha travolti. Il 15enne è stato sbalzato per diversi metri, finendo contro il parabrezza del veicolo. Sotto choc la conducente del mezzo che ha riferito di non averli visti. Intervenuti medico e infermieri del Suem 118 che hanno accompagnato al pronto soccorso del Ca' Foncello di Treviso i due feriti. I rilievi sono stati svolti dalla polizia locale di Preganziol. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti, con lunghe code in entrambe le direzioni di marcia. Nel pomeriggio un incidente anche a San Biagio di Callalta lungo la Postumia con un'auto finita contro un camion e quindi nel fossato che costeggia l'arteria.