Agosto, mese nero per le tragedie sulla strada: già 10 vittime

Dieci vittime della strada nella Marca nei primi 23 giorni del mese di agosto, di cui ben nove negli ultimi 14 giorni. Una vera e propria mattanza che ha riportato i riflettori su un fenomeno che dall'inizio dell'anno vede la contabilità delle croci oltre quota quaranta.

L'ultima vittima in ordine di tempo è stato un 85enne trevigiano, Ezio Renosto, deceduto martedì mattina a due giorni di distanza dall'incidente avvenuto domenica a Treviso, lungo la Noalese, di fronte alla chiesa di San Giuseppe. La prima croce di questo agosto 2022 risale al 1° agosto a Conegliano, con l'alpino 67enne Graziano Bortolotto che venne falciato da un'auto mentre percorreva in sella al suo scooter il Menarè. Dopo una breve tregua altro sangue il 9 agosto scorso, a Ormelle, quando perse la vita il 17enne Alessandro Feletto: con la sua moto andò a schiantarsi contro un furgone di Poste. L'episodio più grave è accaduto però nella notte tra 13 e 14 agosto con la strage di Godega che è costata la vita a Daniele De Re, Marco Da Re, Xiuliano Kellici e Daniele Ortolan. Lo scorso week end ha visto una terribile escalation: il 20 agosto a San Biagio si è registrata la morte di Sebastiano Marson, 22 anni, mentre domenica scorsa, 21 agosto, a Pederobba, è morto Mario Bittante, 64 anni. E' di ieri la lettera di scuse inviata alla redazione di Trevisotoday dalla madre dell'automobilista che ha causato la morte dell'uomo e il grave ferimento della moglie. Infine all'alba di lunedì, in A27 a Ponte nelle Alpi, ha perso la vita la 49enne Daniela Costacurta, vittoriese, dipendente di Luxottica che si stava recando al lavoro.

Il primo incidente mortale del mese di luglio era avvenuto sabato 9 con la morte di un pakistano di 34 anni, Irfan Ahmad, a Ponte di Piave. Altri incidenti da citare in questa rassegna relativi al mese scorso: il 23 luglio, nel piacentino, la morte di Gugliemina Follini, funzionaria dell'Agenzia delle Entrate, e lo schianto lungo il Passante a Preganziol, con la morte di una donna di origini romene. Il 27 giugno perse la vita un operaio di 41 anni, Patrizio Tormena, a Montebelluna, il 18 giugno, la 88enne Ida Falcade, a Caselle di Altivole.