Quattro auto si scontrano tra loro, due feriti lievi

Mancavano pochi minuti alle ore 13 quando, in via Sant'Elena a Silea, si è verificato un rocambolesco incidente stradale con ben quattro auto coinvolte. Fortunatamente, nonostante l'impatto tra mezzi abbia bloccato entrambe le carreggiate, nessuno degli automobilisti è rimasto ferito in modo grave.

Due conducenti di questi quattro mezzi sono stati portati per accertamenti al Ca' Foncello ma le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni. I carabinieri di Treviso sono intervenuti sul posto per i rilievi di legge sulla dinamica dell'accaduto: coinvolti nell'incidente due suv due veicoli di grossa cilindrata, uno dei quali è finito contro il pilastro della recinzione di un'abitazione a lato strada. I vigili del fuoco hanno provveduto a rimuovere i veicoli e a mettere in sicurezza l'area dell'incidente.