Centrano un muretto e l'auto si cappotta: paura per una famiglia trevigiana

Tanta paura oggi pomeriggio per una famiglia di Morgano in viaggio verso Feltre per un incidente a loro accorso in località Quero (BL), vicino al bivio Moschetta. Verso le 16.15, infatti, l'auto su cui viaggiavano lungo la Statale ha improvvisamente colpito un muro di contenimento a lato strada finendo così per cappottarsi. Ingentissimi i danni subiti dalla Fiat 500 incidentata, ma fortunatamente tutti gli occupanti sono rimasti illesi (genitori e due bambini di 1 e 5 anni). Sul posto, per i rilievi, i carabinieri di Belluno.